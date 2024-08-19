الكشف عن خطوات وشروط إستيراد سيارة للاستعمال الشخصي

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رياض - احمد صلاح - شروط إستيراد سيارة للاستعمال الشخصي مصلحة الجمارك المصرية حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستيراد سيارة للاستخدام الشخصي، وذلك مع توضيح الخطوات اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة الهامة.

خطوات وشروط إستيراد سيارة للاستعمال الشخصي

أعلنت مصلحة الجمارك بوضوح أنه يتوجب شحن السيارة أو فتح اعتماد لاستيرادها خلال عام الطراز، ويجب ألا يكون تم استخدامها من قبل، باستثناء السيارات المجهزة بشكل خاص والتي يتم الموافقة عليها من قبل الوزير المعني بالتجارة الخارجية بعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية.

سيارة نيسان صني

تتطلب سيارات الركوب المسموح باستيرادها بحالة مستعملة أن تكون مطابقة لشروط العمر والتملك أثناء الاستيراد للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى الاستيراد من قبل الشركات والمؤسسات العامة للاستخدام الخاص.

يجب على صاحب السيارة تقديم الوثائق التالية كدليل على تملكه للسيارة، بما في ذلك: