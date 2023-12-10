مال وأعمال

عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 04:16 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 34.6 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع 35.8 بالمئة في أكتوبر.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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