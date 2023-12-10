12 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول القمح في البورصة السلعية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 08:10 مساءً - رنا ممدوح _ أعلنت البورصة السلعية عن إتمام 100 جلسة تداول من مزايدات سلعة القمح المستورد في 47 أسبوع بواقع جلستين كل أسبوع ( الأحد والأربعاء).

وبلغ متوسط عدد الشركات المشاركة في المزايدات 139 شركة، وتم التنفيذ لعدد 85 شركة من خلال 8550 عملية.

وسجل إجمالي كمية التداول للقمح 1.1 مليون طن، ووصل إجمالي قيمة التداولات للقمح 12 مليار جنيه.

وبلغ متوسط سعر التنفيذ/ الجلسة على مدار عام 10.7 آلاف جنيه، وسجل متوسط الكمية المنفذة لكل شركة من 50 – 85 طن / شركة، وفقا للكمية المعروضة.

الجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية وحسام الجراحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.