عيسى يبحث مع مسئولي 3 شركات آليات زيادة حركة السياحة الوافدة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 01:12 صباحاً - دوت الخليج – التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، مسئولي أكبر 3 شركات سياحة عاملة في السوق الإسبانية من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال 2023؛ لمناقشة آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية خلال عامي 2022 و2023، كما ناقش الخطط المستقبلية لهذه الشركات والمقترحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من هذه الحركة حيث تعد السوق الإسبانية من الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

كما بحث الاجتماع إمكانية تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري في عدد من المدن الإسبانية، بالإضافة إلى مناقشة المشاركة في الدورة القادمة للمعرض الدولي للسياحة والسفر “FITURE” التي ستُعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد وعقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات بدولة إسبانيا للاستماع إلى آرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني لمصر والتحديات التي قد تواجههم لتحقيق ذلك والعمل على حلها.

وتطرق الاجتماع أيضا للحديث عن أهمية زيادة عدد رحلات الطيران القادمة من دولة إسبانيا إلى مصر، والإشارة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة ولاسيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران (Booster Campaign) والتي جرت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.