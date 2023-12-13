نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس COP28 يعلن التوصل إلى اتفاق للتحول التدريجي عن الوقود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 07:20 مساءً - وكالات _ اتفق وزراء حكومات يمثلون حوالي 200 دولة حول العالم على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري وذلك أثناء مؤتمر المناخ COP28.

هذا وأعلن رئيس مؤتمر المناخ بنسخته الـ 28 والمنعقد في دبي، سلطان الجابر، التوصل لاتفاق يدعو إلى التحول التدريجي من الوقود الأحفوري لأول مرة في التاريخ.

وقال الجابر خلال المؤتمر الختامي، أنه تم التوصل لاتفاق يدعو إلى التحول التدريجي من الوقود الأحفوري لأول مرة في التاريخ، مؤكدا أن نجاح هذا الإتفاق يأتي من خلال تنفيذه على أرض الواقع من خلال الدول المشاركة والتي عملت على الوصول إلى اتفاق واضح بهذا الشأن.

واوضح أن مؤتمر المناخ في دبي قد منح العالم خطة للإبقاء على معدل 1.5 درجة مئوية في المتناول، لافتا أن الخطة تستند إلى الشمولية الكاملة والتعاون مع جميع الأطراف بهدف تحقيق هذا الهدف.

وأشار الجابر، أن الخطة متوازنة وتتصدى للانبعاثات وتسد الفجوات فيما يتعلق بمسألة التكيف مع أنظمة الطاقة.

كما قال الجابر في كلمته أمام وسائل الإعلام العالمية، إن ما حدث من توافق في المؤتمر يعد نقلة نوعية يمكنها إعادة تشكيل اقتصادات الدول، كما أنها سنضمن مستقبل هذا الكوكب الرائع للأجيال المقبلة، والتي سوف تكون مدينة لكل من شارك في المؤتمر بهذا الإنجاز التاريخي.

هذا وقد تم إعادة وضع إطار للتمويل الخاص بالمناخ حتى يتم مغادرة دبي مرفوعي الرأس، مؤكدا أن العمل يستمر بتضامن واتحاد على مسار جديد، وفق مهمتنا التي جاءت من خلال البناء على الأسس التي وضعها من سبقنا.

كما استعرض رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر ما تم تحقيقه إذ قال:

– حشد تعهدات تمويلية جديدة تفوق 85 مليار دولار.

– أطلاق صندوق “ألتيرّا” للاستثمار المناخي.

– تحديد هدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة.

– إطلاق إعلانات بشأن الزراعة والغذاء والصحة.

– مبادرة الحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى.

– إدراج نص يخص الوقود التقليدي في الاتفاق النهائي للمؤتمر.