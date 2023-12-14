نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية السعودي محمد الجدعان رئيسا جديدا للجنة الدولية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – أعلنت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي الجهاز الداعم المعني بالسياسات المنبثق عن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، اختيار محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، لرئاسة اللجنة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 4 يناير 2024.

جاء اختيار الجدعان خلفا لناديا كالفينو، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتحول الرقمي في إسبانيا، التي

ترأست اللجنة منذ 3 يناير 2022.

وقبل تعيينه وزيرا للمالية في نوفمبر 2016، شغل الجدعان منصب رئيس مجلس هيئة السوق المالية في

المملكة العربية السعودية.

وقبل ذلك، عمل محاميا في مجال القانون التجاري والتمويل ومعاملات السوق المالية والخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى المستوى الدولي، فإن الجدعان عضو في المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ومجلسي محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويرأس الجدعان كذلك وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، كما أنه عضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

وكان وزير المالية السعودي قد ترأس المسار المالي في مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة المملكة العربية

السعودية في عام 2020، وهو عام اتسم بتحديات عالمية غير مسبوقة.

وتتألف اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، هي الجهاز

الداعم المعني بالسياسات والمنبثق عن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وتُجري مداولات حول قضايا

السياسات الرئيسية التي تواجه صندوق النقد الدولي.

وتتألف اللجنة من 24 عضوا، انعكاسا لتكوين المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وتجتمع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في العادة مرتين سنويا – في اجتماعات الربيع وأثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف.

ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة القادم خلال شهر أبريل 2024 في واشنطن العاصمة.