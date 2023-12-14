نعرض لكم الان تفاصيل خبر صن واي إيجيبت تسعى للاستحواذ على شركتي تركيبات طاقة شمسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - العربية نت _ قال رئيس شركة صن واي إيجيبت العاملة في مجال الطاقة المتجددة، أحمد الغندور، إن الشركة في مراحل متقدمة للاستحواذ على شركتي مقاولات تركيبات بمشروعات الطاقة الشمسية في مصر، وتجري المشاورات بشأن آلية الاستحواذ سواء عبر السداد النقدي أو مبادلة الأسهم.

الشركة تستهدف زيادة رأس المال بنسبة 30%

وأوضح الغندور في مقابلة مع “العربية Business”، أن الشركة تسعى ولزيادة رأس المال بنسبة 30%، لتمويل عمليات الاستحواذ المحتملة والخطة التوسعية.

وقال إن الشركة تستهدف 200% نموا في إيراداتها العام المقبل عبر خطتها لزيادة مشروعاتها في مصر ودخول السوق السعودية.

الشركة تستهدف نمو الإيرادات بنسبة 200%

وأضاف الغندور أن الشركة تعمل في تركيب أنظمة الري بالطاقة الشمسية للقطاع الزراعي في مصر، ونفذت أنظمة شمسية لأكثر من 25% من المشروعات الزراعية التابعة لشركة “الريف المصري” التي تنفذ ضمن المرحلة الأولى لاستصلاح 1.5 مليون فدان، ووفرت الشركة مصدر كهرباء لري 30 ألف فدان في مناطق متفرقة في محافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد والإسماعيلية ودمياط وبني سويف ووادي النطرون.

وذكر أن الشركة تعاقدت على تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 9 ميجاواط لتلبية احتياجات 3 شركات زراعية في مصر، وتصل تكلفة المشروع 90 مليون جنيه.

التعاقد على تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 9 ميجاواط

أشار إلى تحديات تواجهها الشركة سواء في استيراد المكونات أو نقص الدولار وانخفاض سعر الجنيه مقابله.

ويبلغ حجم أعمال الشركة 100 مليون جنيه سنوياً، وتستهدف زيادتها إلى 250 مليون جنيه في العام المقبل.

وذكر أن مشروعات الطاقة الشمسية مازالت مجدية وحال تحريك أسعار الكهرباء ورفع الدعم بالكامل عن الأسعار، ستحظى بإقبال كبير من الشركات والمصانع لخفض فاتورة استهلاك الكهرباء.

حجم أعمال الشركة يصل إلى 100 مليون جنيه

وأثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار أثر على عناصر معادلة التكلفة، حيث ارتفع سعر الألواح الشمسية والكابلات والمحولات وكل أسعار مكونات محطات الطاقة الشمسية، ولكن قابل ذلك تراجع في أسعار المكونات بالخارج، وهو ما أحدث استقرارا نسبيا، لأن قيمة المكونات بالدولار انخفضت ولكن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع.

أضاف أن أسعار الألواح الشمسية انخفضت بنحو 25% بالدولار ولكن مع انخفاض الجنيه استقرت أسعارها ولم تنخفض في السوق المحلية، موضحا أن تكلفة إنشاء المحطات ارتفعت في العام الماضي بأكثر من 27%، ولكن في العام الحالي أصبحت الأسعار ثابتة لانخفاض قيمة الألواح.

ولدى صن واي إيجيبت خطة للتوسع خارج مصر، وخاصة في السوق السعودية التي تشهد تنفيذ خطط طموحة ومشروعات عملاقة وفقاً لرؤية المملكة 2030 لتقليص الانبعاثات وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة لتصل إلى أكثر من 18 ألف ميغاواط و السعي نحو تحقيق الحياد الكربوني.

إنشاء فرعين للشركة في جدة والرياض

وقامت “صن واي” بإنشاء فرعين لها في جدة والرياض، وحصلت على عقدين لتنفيذ أعمال بمشروعين للطاقة الشمسية بقدرات إجمالية 115 ميغاواط، حيث تتولى تنفيذ أعمال تركيبات في محطة سعد1 في شرق الرياض البالغ قدرته 50 ميغاواط، وكذلك تنفيذ أعمال في محطة الشعيبة 3 الواقعة في جنوب جدة والبالغ قدرتها 65 ميغاواط.

وستنفذ الشركة بعض البنود الإنشائية في المحطتين، وفي غضون 10 أيام ستبدأ تنفيذ الأعمال، حيث وقعت عقود التنفيذ مع شركة تشاينا إنرجي لتنفيذ أعمال في محطة الشعيبة 3، وقعت أيضاً مع شركة السويدي لمحطة سعد 1، وتبلغ القيمة التعاقدية لأعمال الشركة في المشروعين نحو 10 ملايين ريال.

مفاوضات متقدمة لتركيب محطة طاقة شمسية لصالح فندق هيلتون الرياض

وهناك مفاوضات متقدمة حاليا لتركيب محطة طاقة شمسية لصالح فندق هيلتون الرياض بقدرة 2 ميغاواط، وتصل التكلفة المتوقعة للتنفيذ 10 ملايين ريال، وحال توقيع العقد والاتفاق، ستصل التعاقدات التي أبرمتها صن واي المصرية في السعودية 30 مليون ريال، وتستهدف زيادتها إلى أكثر من 60 مليون ريال العام المقبل.