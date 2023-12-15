مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 10:14 صباحاً - روسيا اليوم _ أيد مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، مشروع ميزانية الدفاع للولايات المتحدة للعام المالي 2024 بقيمة 883.7 مليار دولار.

وأشارت نتائج التصويت، إلى أن 310 من المشرعين صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 118.

يشار إلى أن مشروع الميزانية يذهب بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.

وفي وقت سابق، دعم مجلس الشيوخ ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل بمبلغ 886 مليار دولار.

يذكر أنه في 7 ديسمبر الجاري، تم تخصيص أوكرانيا بمبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المدرجة في مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024.