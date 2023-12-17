نعرض لكم الان تفاصيل خبر سعيد إمبابي: أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الصعود خلال عام 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن تحركات المعدن الأصفر في السوق المصرية خلال عام 2024 مرشحة لمزيد من الارتفاعات، نتيجة صعود الأوقية عالميًّا والانخفاض المحتمل في قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن هذين العاملين سيدعمان مؤشر الطلب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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