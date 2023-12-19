نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: مؤسسة التمويل الدولية قدمت مقترحا بالخطة التنفيذية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 11:12 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تلقت مقترحًا من مؤسسة التمويل الدولية يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات في القطاعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.

وأكد مدبولي أن المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيع هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وألا تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية؛ لاستعراض تطورات التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وقال مدبولي إن برنامج الطروحات توليه الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وإن هذا الأمر يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، بموجب الاتفاق الموقع في يونيو 2023.

وبدورها، أشارت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلن عنها في ديسمبر 2022؛ بهدف تمكين القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن اتفاق تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا للحكومة للطروحات جرى التفاوض بشأنه من قبل وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التعاون مستمر بين الجانبين من أجل تقديم دراسات مستفيضة عن الأصول التي سيتم طرحها مع تعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، ثمن سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة إفريقيا، الدعم الكامل الذي تحظى به المؤسسة من الحكومة المصرية لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات على أكمل وجه.

وأشاد بيمينتا بالجهود المصرية المستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال ملائم لجميع المستثمرين في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن “هذا ما نلمسه من عدد كبير من المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية”.

وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وضم قطاعات جديدة إلى برنامج الدراسات الفنية التي تتولاه المؤسسة الدولية، فهذه القطاعات تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين الاستراتيجيين حول العالم.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية أن الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، مع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجًا كبيرًا بين المستثمرين العالميين.