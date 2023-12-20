الري: اجتماعات سد النهضة انتهت دون نتيجة.. ومصر تحتفظ بحقها…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة “لم يسفر عن أية نتيجة”؛ نظرًا لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضاف البيان أنه بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

وأكد أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية “تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”.

ونوّه بأن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا، في أديس أبابا، يأتي في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.