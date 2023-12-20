- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. محمد القماح: السويدي تعمل مع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن مصر بحاجة إلى تسهيل الإجراءات، ووضوح الرؤية لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة في ظل التنافس الشديد بين الدول.
وأضاف القماح خلال فاعليات الجلسة الثانية من المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج، الذي يعقد تحت عنوان “استثمار الطاقات الكامنة”، أن شركة السويدي تعمل حاليا على بناء أول ميناء جاف بمنطقة السادس من أكتوبر بالشراكة مع مستثمر أجنبي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية على ضرورة وضوح رؤية الدولة، والتخلص من مشاكل الإجراءات، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه المطور الصناعي في تسعير الأرض.
وأشار المهندس محمد القماح، أن توافر المواد الخام، والوصول لسعر صرف موحد أمران حيويان لجذب الاستثمارات الأجنبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. محمد القماح: السويدي تعمل مع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.