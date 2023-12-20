- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. المعتز بهاء الدين: طلب كبير على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 10:12 مساءً - فريق دوت الخليج – قال المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC، إن المطور الصناعي يعتمد على البنوك أو العوائد المالية الذاتية للشركة، فيما يخص تمويل عمليات التنفيذ.
وأضاف بهاء الدين، خلال الجلسة الثالثة بالمؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج، والتي تحمل اسم “تمويل الطاقات الكامنة”، اليوم، أن التطوير السريع يتطلب ضخ كميات كبيرة من الأموال بشكل سريع.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC، أن الطلب على الأراضي الصناعية كبير في ظل ندرة توافرها، وأن التمويل لا يمثل عائقا عند توافر قطعة الأرض أمام الشركات العاملة بالتطوير الصناعي.
وأوضح أن شركته بدأت أعمالها في السعودية وانطلقت إلى قطر والإمارات سوريا ومصر، وتعمل بمجال الإعمار وتمتلك عدد من المصانع بنسب ملكية مختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. المعتز بهاء الدين: طلب كبير على… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.