المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. المعتز بهاء الدين: طلب كبير على…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 10:12 مساءً - فريق دوت الخليج – قال المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC، إن المطور الصناعي يعتمد على البنوك أو العوائد المالية الذاتية للشركة، فيما يخص تمويل عمليات التنفيذ.

وأضاف بهاء الدين، خلال الجلسة الثالثة بالمؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج، والتي تحمل اسم “تمويل الطاقات الكامنة”، اليوم، أن التطوير السريع يتطلب ضخ كميات كبيرة من الأموال بشكل سريع.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC، أن الطلب على الأراضي الصناعية كبير في ظل ندرة توافرها، وأن التمويل لا يمثل عائقا عند توافر قطعة الأرض أمام الشركات العاملة بالتطوير الصناعي.

وأوضح أن شركته بدأت أعمالها في السعودية وانطلقت إلى قطر والإمارات سوريا ومصر، وتعمل بمجال الإعمار وتمتلك عدد من المصانع بنسب ملكية مختلفة.