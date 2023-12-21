المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. د. هاني محمود: تطوير مصانع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:16 صباحاً - فريق دوت الخليج – قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن إعادة تطوير مصانع الغزل والنسيج ستجعل لمصر حصة سوقية كبيرة من سوق الغزل والملابس.

وأضاف محمود، خلال كلمته في الجلسة الأولى بمؤتمر دوت الخليج السنوي بعنوان “استثمار الطاقات الكامنة”، أنه يجري حاليا تطوير 9 مصانع، 7 منهم في مدينة المحلة، وأن هناك مصنعا جاهزا للافتتاح ولكن الأحداث الأخيرة في غزة أجلت إتمام ذلك في الوقت الراهن.

وأوضح محمود أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 23 مليار جنيه، وأنها غير كافية في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع الأسعار.