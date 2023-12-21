نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء: حققنا 5.6 مليار دولار بالتخارج كليا أو… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 ديسمبر 2023 02:10 مساءً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحقيق ما قيمته 5.6 مليار دولار من التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عالمي اليوم، إنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وأضاف: “الأهم أنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما جرى بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تلعب دور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي تطرح”.

مؤسسة التمويل الدولية

وأشار مدبولي إلى الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في موضوع الطروحات؛ لذا فقد تعاقدت الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC)، انطلاقًا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات.

50 شركة

وأكد رئيس الوزراء الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وإعداد دراسات أولية، بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.

وأشار مدبولي إلى اللقاء الذي عقد بالأمس مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024.

ولفت إلى أن الدراسة، التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية لنا في البداية أكدت أن هناك 4 قطاعات ستكون لها الأولوية في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يجري العمل عليهما بشكل كبير وهما: المطارات والاتصالات، مركزا في حديثه على قطاع المطارات.

القطاع الخاص والمطارات

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة، ومؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إدارة هذه المرافق المهمة وتشغيلها.

بالنسبة لقطاع الاتصالات أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف إعادة هيكلة هذا القطاع، وتضمين بعض الأنشطة المُهمة التي يتوسع فيها العالم حاليًا، ومن ذلك بناء أبراج الاتصالات، وكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، ومراكز البيانات، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من تلك المجالات.

البنوك والتأمين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أن القطاعين الآخرين هما: البنوك والتأمين، وقال: “أؤكد أننا كدولة، وعلى الرغم من كل التحديات التي نواجهها، فإن مصر عازمة بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بالاستعانة بالخبرات الدولية التي ستقدم المساعدة للحكومة المصرية في هذا الشأن”.

وتابع: وذلك ليجري الطرح طبقًا لخطوات معروفة ومُعلنة، ويسير العمل من خلال التعاون مع الخبرات الدولية وكذا الخبرات المحلية في هذا الإطار”.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التي ستكون الدولة بصدد طرحها وتوقيتاتها.