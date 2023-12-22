نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقترب من ذروة 3 أسابيع وسط رهانات على خفض أسعار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 06:18 مساءً - وكالات_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2048.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر، وصعد الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2060.50 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي بأواندا: “تتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض بسبب تزايد التوقعات بأن مجلس الفيدرالي سيجري أول خفض لأسعار الفائدة في مارس، وهذا محفز إيجابي لأسعار الذهب في الوقت الحالي”.

وأضاف: “تجرى بعض عمليات الشراء للذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا بسبب المشكلات في البحر الأحمر”.

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما حومت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 83 بالمئة خفض أسعار الفائدة بحلول مارس. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن نحو تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو مقياس مجلس الاحتياطي الاتحادي المفضل للتضخم، للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ويتوقع المتعاملون أن يرتفع المؤشر 3.3 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 3.5 بالمئة في أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.38 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 962.28 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1206.12 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.