انخفاض النفط دولارا واحدا للبرميل مع ترقب المستثمرين تطورات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 10:12 مساءً - – انخفضت أسعار النفط دولارا واحدا للبرميل يوم الأربعاء لتمحو مكاسب اليوم السابق في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور من المنطقة رغم وقوع هجمات جديدة يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، أو 1.16%، إلى 80.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1323 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار، أو 1.39%، إلى 74.52 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن الأسعار قد تنخفض خلال يوم الأربعاء بسبب قيام المستثمرين بعمليات جني للأرباح بعد زيادتها بقوة يوم الثلاثاء.

وأعلنت شركة ميرسك الدنمركية العملاقة للشحن أنها حددت مواعيد لمرور عشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع القليلة القادمة بعد أن دعت إلى التوقف عن استخدام هذين الطريقين هذا الشهر عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة من إيران.

كما قالت شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية إنها ستستأنف المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.

وأنهى الخامان الجلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من 2% إذ غذت الهجمات على سفن في البحر الأحمر المخاوف من تعطل عمليات الشحن.

ويظل احتمال استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة من المحركات الرئيسية لمعنويات السوق.

وأظهر استطلاع أولي أجرته يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.