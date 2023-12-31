أثرياء العالم أضافوا 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم في 2023

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 ديسمبر 2023 04:16 مساءً - العربية نت _ قفز صافي قيمة ثروة أثرياء العالم )أغنى 500 شخص) بمقدار 1.5 تريليون دولار في عام 2023، لتتعافى بشكل كامل من خسائر قدرها 1.4 تريليون دولار في العام السابق.

وارتبطت ثروات هؤلاء الأثرياء مجدداً بشكل وثيق بأداء أسهم التكنولوجيا، التي سجلت أرقاماً قياسية جديدة هذا العام، رغم مخاوف الركود وارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة المرتفعة، والاضطرابات الجيوسياسية.

ثروات مليارديرات التكنولوجيا ترتفع 48% بقيمة 658 مليار دولار

ونمت ثروات أثرياء العالم في مجال التكنولوجيا 48%، أو ما يعادل 658 مليار دولار، مدفوعة بالضجة الشديدة المثارة حول الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

وسجل صافي ثروة إيلون ماسك أقوى معدل نمو بين أثرياء العالم في 2023، ليستعيد لقب أغنى شخص في العالم من تاجر السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.

وزادت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” بقيمة 95.4 مليار دولار إضافية حتى نهاية تعاملات الخميس إلى 232 مليار دولار، بفضل نجاح “تسلا” و”سبيس إكس”، ويأتي ذلك بعد خسارة 138 مليار دولار في 2022.

ثروة ماسك ترتفع بقيمة 95.4 مليار دولار

وتتجاوز الثروة الصافية لماسك الآن ثروة أرنو بـ50 مليار دولار بعد أن أثر تراجع الطلب العالمي على السلع الفاخرة على أسهم شركة “إل في إم إتش مويت إينيسي لوي فيتون”.

وزادت ثروة جيف بيزوس، مؤسس شركة “أمازون دوت كوم”، بأكثر من 70 مليار دولار هذا العام، ليحل في المركز الثاني جنباً إلى جنب مع أرنو، بينما قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز” مارك زوكربيرج بأكثر من 80 مليار دولار.

ثروة جيف بيزوس ترتفع بأكثر من 70 مليار دولار

ورغم تنامي ثروات مليارديرات العالم، إلا أن بعضهم تخلف عن الركب. فقد خسر الملياردير الهندي جوتام أداني ما يصل إلى 21 مليار دولار في 27 يناير فقط، و37.3 مليار دولار خلال العام بأكمله، بعد أن تسبب تقرير أصدرته شركة “هيندنبرغ ريسيرش” في انخفاض قيمة “أداني جروب”. ومع ذلك، لا تزال ثروته تُقدر بـ84 مليار دولار.