مال وأعمال

ميرسك تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 31 ديسمبر 2023 07:16 مساءً - العر بية نت _ أعلنت شركة ميرسك الدنماركية للشحن البحري اليوم الأحد، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.

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جاء ذلك بعد تأكيد شركة ميرسك للشحن البحري، تعرض إحدى سفنها “ميرسك هانجتشو” إلى هجوم أثناء توجهها من سنغافورة إلى قناة السويس.

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وقالت إن السفينة تعرضت لهجوم قرب ميناء الحديدة، لكنها لم تصب بضرر واستكملت طريقها، مشيرة إلى أن السفينة قادرة على المناورة وتواصل الإبحار شمالا.

وأوضحت ميرسك أنه حوالي الساعة 18:30 بتوقيت وسط أوروبا يوم 30 ديسمبر، وعندما كانت السفينة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن لاحظ الطاقم وميضا على سطح السفينة.

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يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، قتل طواقم ثلاثة زوارق تابعة للمتمردين الحوثيين وإغراقها ردًا على ثاني نداء استغاثة في أقلّ من 24 ساعة من جانب سفينة حاويات في البحر الأحمر.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصّة “إكس” إن مروحيات أميركية استجابت لنداء استغاثة من جانب سفينة “ميرسك هانغتشو” التي تعرّضت لإطلاق نار من جانب أربعة قوارب تابعة للحوثيين.

وأضافت أن “أثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب، أطلقت القوارب النار على المروحيات الأمريكية” التي ردت “بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، ما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة، وقتل أفراد طواقمها”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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