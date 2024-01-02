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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إثيوبيا توقع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى منفذ بحري من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 11:10 صباحاً - وكالات – وقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال (صوماليلاند) موسى بيهي عبدي، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما”.
علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.
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