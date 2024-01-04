مدبولي: برنامج الطروحات لا يبيع أصول الدولة.. ونهدف لمشاركة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يناير 2024 03:14 مساءً - دوت الخليج – نفى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بيع أصول الدولة من خلال برنامج الطروحات، قائلًا: على العكس، نعمل على زيادة وجود القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكا أساسيا، ليكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا.

وأضاف: “نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لتصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة”، مؤكداً أن ذلك “هو الإصلاح الحقيقي الذي تستهدفه الدولة المصرية”.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تهدف من تطبيق الإصلاحات الهيكلية إلى جعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة أي صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعي لنمو هذه القطاعات، والتي من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضي نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات.