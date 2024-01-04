رئيس الوزراء: مصر ستتعافى من الأزمة الاقتصادية خلال 2025

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يناير 2024 04:12 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن أمامنا العام الجاري 2024 وجزء من العام المقبل 2025 للتعافي من الأزمة الاقتصادية، والعودة “لما كنا عليه في 2021”.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر دولة كبيرة يصل عدد تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرضها، وهو ما يعني أننا نتحدث عن دولة يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق في الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة.

وتابع: فيما يتعلق بمسألة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، أود الإشارة إلى أنه في مطلع الأسبوع الجاري سلمنا بعض عقود لوحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين” لمجموعة من الشباب ومحدودي الدخل.

وأضاف: “وصلنا إلى مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بتكلفة على الدولة تبلغ 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منها دعم يذهب للمواطن الذي يحصل على هذه الوحدة”، وهو برنامج “شديد الأهمية”.

كما نوّه بأن الدولة تحملت كل تكاليف إنشاء 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة والعشوائية والتي تجاوزت 120 مليار جنيه، مضيفًا: “وكل هذا الدولة نفذته كبرامج للمواطن البسيط”.