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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تنفيذ منطقة لوجستية على مساحة 106 فدان… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 6 يناير 2024 08:21 مساءً - إسلام سالم_ كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ منطقة لوجستية على مساحة 106 فدان بمحافظة الاسماعيلية خلال الفترة القليلة المقبلة، يتضمن مراكز تجارية تتعامل في المنتجات الزراعية، مثل الخضر والفاكهة بجانب اللحوم وأسماك ودواجن.
وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح منطقة تجارية بالبحيرة اليوم، أن المنطقة التجارية الجديدة ستمثل نقلة نوعية وتزيد من صادرات مصر من هذه المنتجات والسلع.
وأوضح أن المخازن الاستراتيجية التي يجري تنفيذها توفر حماية ووفرة في السلع كما تعمل على خفض سعر المنتج النهائي، حيث يجري تنفيذ مخزنين في محافظتي السويس والأقصر، بجانب وضع حجر الأساس لمخزن الفيوم.
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