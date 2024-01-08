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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا إلى أدنى مستوى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 01:15 صباحاً - العربية نت _ ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت اليوم الأحد، سعر خامها العربي الخفيف الرائد للعملاء الآسيويين في فبراير لأدنى مستوى له في 27 شهرا.
وقالت المصادر إن أرامكو السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في فبراير إلى آسيا دولارين للبرميل عن يناير إلى 1.50 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي.
وكشفت أرامكو، أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير لشمال غرب أوروبا بعلاوة 0.90 دولار فوق سعر خام برنت.
كما حددت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير لأميركا بعلاوة 5.15 دولار فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت.
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