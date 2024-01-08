- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيمبابوي: إنقاذ جميع العمال المحاصرين في منجم شرقي العاصمة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 01:12 مساءً - – قال نيك مانجوانا المتحدث باسم حكومة زيمبابوي إن أفراد الإنقاذ تمكنوا يوم الأحد من إخراج جميع العمال المحاصرين في موقع منجم ريدوينج، وعددهم 15، بعد وقوع انهيار أرضي يوم الخميس.
يقع المنجم على بعد 270 كيلومترا شرقي العاصمة هاراري.
وقال مانجوانا “خرج جميع عمال المنجم أحياء”.
وقالت شركة ميتالون جولد المالكة للمنجم إن عمليات الإنقاذ تأخرت بسبب عدم استقرار التربة في موقع المنجم.
وأظهرت لقطات مصورة نشرها مانجوانا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، العمال جالسين وملطخين بالوحل وفي استقبالهم حشد صغير مبتهج في الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيمبابوي: إنقاذ جميع العمال المحاصرين في منجم شرقي العاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.