زيمبابوي: إنقاذ جميع العمال المحاصرين في منجم شرقي العاصمة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 01:12 مساءً - – قال نيك مانجوانا المتحدث باسم حكومة زيمبابوي إن أفراد الإنقاذ تمكنوا يوم الأحد من إخراج جميع العمال المحاصرين في موقع منجم ريدوينج، وعددهم 15، بعد وقوع انهيار أرضي يوم الخميس.

يقع المنجم على بعد 270 كيلومترا شرقي العاصمة هاراري.

وقال مانجوانا “خرج جميع عمال المنجم أحياء”.

وقالت شركة ميتالون جولد المالكة للمنجم إن عمليات الإنقاذ تأخرت بسبب عدم استقرار التربة في موقع المنجم.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مانجوانا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، العمال جالسين وملطخين بالوحل وفي استقبالهم حشد صغير مبتهج في الموقع.