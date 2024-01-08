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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الهجرة تهيب بالطلاب المصريين عدم العودة إلى مناطق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 03:18 مساءً - دوت الخليج – أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجميع الطلاب المصريين الدارسين في السودان عدم التوجه مرة أخرى إلى مناطق النزاعات؛ حفاظا على أرواحهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عودة الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان والذين جرى إجلاءهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية؛ بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته.
وأضافت: “ولدى تكثيف الأطراف المتصارعة عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى”.
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