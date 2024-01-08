مال وأعمال

الكونجرس الأمريكي يتوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق الإجمالي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكونجرس الأمريكي يتوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق الإجمالي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 03:18 مساءً - وكالات – توصل زعماء الكونجرس الأمريكي أخيرا إلى اتفاق بشأن “الإنفاق الإجمالي”، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون.

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وقال جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار؛ بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.

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وأضاف جونسون، في رسالة إلى المشرعين، الأحد، إن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه العام الماضي محطات من تصاعد الانقسامات بين الحزبين، كانت لها تأثيراتها على الوضع الاقتصادي، مع بقاء شبح الإغلاق الحكومي قائماً لفترات، قبل التوصل لاتفاقات لتجنب الإغلاق عبر تفاهمات مؤقتة بين الحزبين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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