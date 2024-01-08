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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في نوفمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 06:14 مساءً - سي إن بي سي _ أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر، مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي.
وزادت الصادرات الألمانية 3.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته تسجيل زيادة 0.3% .
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن الواردات ارتفعت 1.9% مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2% .
وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8%.
وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في نوفمبر، مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق.
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