الصادرات الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في نوفمبر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 06:14 مساءً - سي إن بي سي _ أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر، مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي.

وزادت الصادرات الألمانية 3.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته تسجيل زيادة 0.3% .

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن الواردات ارتفعت 1.9% مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2% .

وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8%.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في نوفمبر، مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق.