مال وأعمال

الصادرات الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في نوفمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في نوفمبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 06:14 مساءً - سي إن بي سي _ أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر، مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي.

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وزادت الصادرات الألمانية 3.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته تسجيل زيادة 0.3% .

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وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن الواردات ارتفعت 1.9% مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2% .

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وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8%.

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وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في نوفمبر، مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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