باكستان تستهدف مضاعفة التبادل التجاري مع مصر إلى 4 مليارات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 05:14 مساءً - إسلام سالم _ قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، إن هناك فرص واعدة لتبادل الاستثمار مع بين مصر وباكستان، حيث يجري مباحثات حالية لتبادل الاستثمار بالعديد من المجالات المختلفة تتضمن الصناعة والزراعة.

ومن جانبه أكد جوهر إعجاز وزیر التجارۃ والصناعة الباكستاني، أن حجم التبادل التجاري بين باكستان ومصر بلغ 400 مليون دولار خلال 2023 ونستهدف زيادته إلى 4 مليارات دولار خلال عام.

وأضاف إعجاز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن باكستان من خلال سياستها الصناعية تستهدف تحقيق نمو من 350 مليون دولار إلى 3.5 مليار دولار حجم أعمال قطاع الصناعة في باكستان.

جوهر إعجاز: مصر البوابة الرئيسية لقارة إفريقيا

وأشار إلى امتلاك 100 مليار دولار صادرات سنويا، وتستهدف تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية عبر مصر التي تعد البوابة الرئيسية لقارة إفريقيا، مشيرا إلى انفتاح باكستان لكافة الفرص للتعاون والاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، فالعمل سويا كإخوة مسلمين وتبادل التعاون بين دول العالم الإسلامي سيحقق الكثير التقدم لتلك الدول.