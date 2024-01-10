مصر تشتري 420 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 11:10 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الثلاثاء إنها اشترت 420 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني في ممارسة عالمية للشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد طرحت ممارسة دولية لشراء قمح، مشيرة إلى أن على الموردين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما و180 يوما وستختار الهيئة بينها.

ولفتت أيضًا إلى أن تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة للشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس و/أو من 12 إلى 22 مارس.