التجارة العالمية تتراجع بنسبة 1.3% بسبب هجمات البحر الأحمر

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يناير 2024 06:14 مساءً - وكالات _ تراجعت التجارة العالمية 1.3 في المائة خلال آخر شهرين من 2023، جراء الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، ما أدى لانخفاض أحجام البضائع المنقولة في تلك المنطقة الرئيسية.

وقال معهد IfW Kiel الاقتصادي الألماني ، إنه يتم حاليا نقل 200 ألف حاوية عبر البحر الأحمر يوميا، انخفاضا من 500 ألف يوميا في نوفمبر.

وقال جوليان هينز، مدير مركز أبحاث السياسة التجارية التابع للمعهد، إن عمليات التحويل ردا على الهجمات أدت إلى زيادة الرحلات بين مراكز الإنتاج الآسيوية والمستهلكين الأوروبيين بما يصل إلى 20 يوما.

وقال في بيان “ينعكس هذا أيضا في انخفاض أرقام التجارة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال البضائع المنقولة الآن في البحر ولم يتم تفريغها بالفعل في الموانئ كما هو مخطط لها”.

وتقوم شركات الشحن العملاقة مثل ميرسك وهاباج لويد بإرسال سفنها في رحلات أطول وأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، وصعد الحوثيون هجماتهم على السفن في منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة.

وأظهر مؤشر IfW Kiel لشهر ديسمبر، انخفاض الصادرات والواردات من أوروبا 2 و3.1 في المائة على التوالي، وشهدت أمريكا انخفاضا بنسبة 1.5 في المائة في الصادرات وانخفاضا 1 في المائة في الواردات، رغم أن طريق البحر الأحمر التجاري أقل أهمية بالنسبة لها.

وخالفت التجارة الصينية هذا الاتجاه، حيث ارتفعت الصادرات 1.3 في المائة والواردات 3.1 في المائة. وقال المعهد إن هذا يرجع على الأرجح إلى العام الصيني الجديد المقبل.