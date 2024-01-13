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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة ربيع: لا صحة لتعليق الملاحة بقناة السويس والحركة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 13 يناير 2024 07:15 مساءً - صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الجمعة، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.
وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
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