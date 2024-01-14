ملف.. توترات البحر الأحمر تلقي بظلالها على أسعار السلع…

شاهندة إبراهيم وإسلام سالم ومحمد أحمد _ تسببت التوترات الحالية في البحر الأحمر في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة والشحن البحري وتكلفة تأمين البضائع وإضراب سلاسل الإمداد، ما ينذر بارتفاع أسعار المنتج النهائي، بحسب خبراء بقطاعات الصناعة والطاقة والنقل.

وأكد بعض خبراء الصناعات الغذائية أن تأثير التحديات الحالية يظهر بشكل أكبر على أسعار السلع خلال شهر رمضان المقبل لترتفع بنحو 10 إلى 15%، فيما يرى البعض الآخر تضاؤل حدة التأثير لأقل من 4%، مؤكدين أن السلع التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة بشكل أكبر تواجه تحديات أكثر حدة، مثل منتج الزيت.

فيما اختلف خبراء قطاع الطاقة حول مدى تأثر القطاع جراء التوترات الحالية، فبعضهم يرى تأثيرًا سلبيًّا واضحًا على سعر المنتج النهائي لمحطات الطاقة ما قد يؤدي لعزوف المستثمرين عن إنشائها، بينما يرى البعض الآخر تراجع حدة التأثر مقارنة بالقطاعات الأخرى، لاعتماد المستثمرين على تمويلات خارجية تساهم في تأمين تكلفة الإنتاج.

بينما يرى خبراء قطاع النقل تضاعف تكلفة الشحن وتكلفة التأمين بنحو 10 أضعاف ما سيتسبب في ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، وإمكانية لجوء المستوردين لوسائل نقل جوية بديلة أو مساعدة للنقل البحري لتخفيف حدة الأزمة.

عبير لهيطة: اضطرابات واضحة في سلاسل الإمداد بسبب توترات البحر الأحمر

علاء عز: توترات البحر الأحمر لها انعكاس محدود على أسعار السلع الغذائية

مجدي الوليلي: تداعيات هجمات البحر الأحمر لم تنعكس بعد على أسعار السلع

حسن الفندي: 10% زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات.. والزيوت أكثر السلع تأثرا

وائل النشار: تضاعف تكلفة الشحن لمستلزمات الإنتاج بمحطات الطاقة

سكاتيك مصر: لدينا مستلزمات الإنتاج اللازمة لإدارة مشروعاتنا ولم نضطر للاستيراد

تميم الضوي: صادرات الصناعات الغذائية لم تتأثر بعد باضطرابات الحركة الملاحية

كريم أبو غالي: انعكاسات سلبية لتصاعد التوترات على حركة التجارة الدولية

متى بشاي: مخاوف من نقص معروض السلع نتيجة تخمة المخاطر المسيطرة