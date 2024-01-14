مال وأعمال

وزير التجارة العراقي: احتياطات البلاد من القمح كافية لمدة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة العراقي: احتياطات البلاد من القمح كافية لمدة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 10:11 مساءً - – قال وزير التجارة العراقي أثير داود سلمان الغريري يوم الأحد إن العراق لديه كميات من القمح كافية لمدة عام.

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وأضاف الوزير خلال زيارته معرض بغداد الدولي إن سلة السلع الغذائية التي تشمل السكر والأرز والبقوليات وزيت الطهي تغطي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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