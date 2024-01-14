نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة العراقي: احتياطات البلاد من القمح كافية لمدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 10:11 مساءً - – قال وزير التجارة العراقي أثير داود سلمان الغريري يوم الأحد إن العراق لديه كميات من القمح كافية لمدة عام. وأضاف الوزير خلال زيارته معرض بغداد الدولي إن سلة السلع الغذائية التي تشمل السكر والأرز والبقوليات وزيت الطهي تغطي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر.

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