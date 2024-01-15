فيديكس الأمريكية: الشركة لم تتأثر كثيرا بالاضطرابات في البحر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 10:12 صباحاً - – قالت شركة فيديكس الأمريكية لنقل الطرود إن عملياتها للشحن الجوي لم تشهد تحولا كبيرا بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر التي أضافت نحو أسبوعين إلى زمن رحلات السفن.

وقال الرئيس التنفيذي راج سوبرامانيام، اليوم الأحد: “يشكل الشحن البحري 90% من التجارة العالمية، لذا فإن أي تغيير بسيط سيكون له تأثير، لكننا لم نشهد بعد تأثيرا كبيرا”، مضيفا أن أسعار الشحن الجوي لا تزال مستقرة.

وتتوالى التحذيرات من جهات مختلفة حول تداعيات تصاعد العمليات في البحر الأحمر بعد استهداف أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية أماكن عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ردا على قيامهم باستهداف سفن تجارية في البحر الأحمر يقولون إنها تابعة أو تنقل بضائع إلى إسرائيل.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الاضطرابات في البحر آخذة في التصاعد وإنها تشكل تهديداً جديداً على سلاسل التوريد والإمدادات العالمية التي تعاني أصلاً من حالة عدم استقرار منذ أزمة وباء “كورونا” والإغلاقات في مختلف أنحاء العالم، ما يهدد بارتفاع أسعار السلع ومعدلات التضخم عالميا.