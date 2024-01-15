الأردن يتجه لاتخاذ إجراءات لمواجهة آثار التضخم المحتملة جراء…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 11:13 صباحاً - العربية نت – وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة بسبب التطورات والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.

وقال الخصاونة خلال جلسة لمجلس الوزراء إن “15% من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق”.

وأضاف الخصاونة أنه وفق تقديرات دولية وتقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت تكاليف شحنات النقل ارتفاعا مطردا بواقع 160 و170% تقريبا للشحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من 60 إلى 100% للشحنات والحاويات الواردة من أمريكا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأشار إلى أنه “ربما تكون لدينا وسائل للحد من هذا الأثر التضخمي عبر تبني إجراء شبيه بالإجراء الذي تبنيناه خلال جائحة كورونا فيما يتعلق بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 أكتوبر من العام الماضي”، لافتا إلى أنه وجه إلى اتخاذ هذا التدبير وهذا الإجراء.

وتصاعدت حدة التوترات في جنوب البحر الأحمر بعد توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا بدءا من ليل الخميس الماضي ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في عدة محافظات باليمن، ردا على هجمات الجماعة الحوثية على السفن التي قالت إنها تأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة وردا على الحرب الإسرائيلية في القطاع.