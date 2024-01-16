مال وأعمال

إن.واي.كيه اليابانية تعلق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إن.واي.كيه اليابانية تعلق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:16 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة إن.واي.كيه اليابانية “NYK”، تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا لجميع سفنها اعتبارا من اليوم.

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كانت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة كبلر لمعلومات التجارة العالمية أظهرت أن 4 ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف للحوثيين في اليمن.

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وبهذا القرار تنضم عملاقة الشحن اليابانية إلى شركات الشحن العالمية التي أوقفت الملاحة عبر مضيق باب المندب بعد نصيحة من القوة البحرية المشتركة “حارس الازدهار” بتجنب المنطقة عقب الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن.

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وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن، وهو ما يمثل اتساعا إقليميا لتبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

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وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، واجهت السفن هجمات مستمرة، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

ودفع هذا الأمر بالشركات إلى سلوك الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى 10 آلاف دولار لكل حاوية طولها 40 قدماً.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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