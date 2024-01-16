رئيس الوزراء: التوافق على مخطط تنموي في شمال ووسط سيناء

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 08:14 مساءً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التوافق على محطط تنموي في شمال ووسط سيناء؛ لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار مدبولي، في اجتماع عقده اليوم، إلى موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه السابق، على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، مضيفًا: والنشاط الآخر الذي سنبدأ به هو النشاط الاقتصادي، وعلى رأس مشروعاته المشروعات الزراعية، ومن ثم نتابع هذه الملفات للعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

وعرض اللواء أحمد اسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أبرز ملامح التصور الاستراتيجي التنموي لشمال ووسط سيناء، وتطرق لتفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح 500 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، بما في ذلك الأراضي ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والأراضي ولاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالعديد من المناطق المستهدفة، مثل بئر العبد، وجنوب القنطرة شرق، وشرق البحيرات.

كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية أهم نتائج الدراسة المتكاملة الخاصة بتنمية وزراعة مساحة 82 ألف فدان من اجمالي مساحة 109 آلاف فدان، بمنطقتي رفح والشيخ زويد، وما اتخذ من خطوات تتعلق بتحديد التراكيب المحصولية المناسبة لنوع التربة، وتقييم إمكانات الخزانات الجوفية، ومدى توافر آبار المياه.

وتطرق أيضاً إلى جهود رفع كفاءة آبار المياه في عدد من المناطق بغرض خدمة أهداف الاستصلاح الزراعي في شمال ووسط سيناء.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء موقف توصيل الكهرباء لمشروعات الاستصلاح الجديدة التي يجري العمل عليها حاليا.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الموقف التنفيذي لمشروع خط نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، موضحا نسب ومعدلات تنفيذ المكونات الرئيسية للمشروع.

وتناول وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بالشرح خطة تنمية الأراضي التي يجري توصيل المرافق لها، وما يجري في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، بما يسهم في سرعة تنمية هذه الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.