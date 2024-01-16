مال وأعمال

عشماوي: 1.5 مليون طن تداولات البورصة السلعية بقيمة 19 مليار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: 1.5 مليون طن تداولات البورصة السلعية بقيمة 19 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:11 مساءً - إسلام سالم – قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية مصر، إنها تداولت 1.5 مليون طن من السلع لنحو 9 أصناف عبر 210 جلسات بما يقرب من 19 ألف عملية، بقيمة 19 مليار جنيه.

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وأكد عشماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن 1450 شركة مسجلة في البورصة السلعية، وأن عدد المتداولين وصل إلى نحو 500 شركة بنسبة 30% من إجمالي المسجلين.

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وأشار إلى تغيير اسمها من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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