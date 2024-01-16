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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: 1.5 مليون طن تداولات البورصة السلعية بقيمة 19 مليار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:11 مساءً - إسلام سالم – قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية مصر، إنها تداولت 1.5 مليون طن من السلع لنحو 9 أصناف عبر 210 جلسات بما يقرب من 19 ألف عملية، بقيمة 19 مليار جنيه.
وأكد عشماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن 1450 شركة مسجلة في البورصة السلعية، وأن عدد المتداولين وصل إلى نحو 500 شركة بنسبة 30% من إجمالي المسجلين.
وأشار إلى تغيير اسمها من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر.
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