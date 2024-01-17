نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في الصين تنمو بنسبة 7.2% خلال 2023 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 07:15 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة الصينية للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي في عام 2023.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 47.15 تريليون يوان (حوالي 6.63 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي، وفقا للهيئة.

وفي ديسمبر وحده، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

كما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة اليوم أيضا، أن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.2% على أساس سنوي في عام 2023، وهو أعلى من الهدف السنوي البالغ نحو 5 في المائة.

5.2 % نموا في إجمالي الناتج المحلي خلال 2023

وسجل إجمالي الناتج المحلي للبلاد رقما قياسيا بلغ 126.06 تريليون يوان (حوالي 17.71 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023، وفقا لما أظهرته البيانات.

وقال كانغ يي، رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من الضغوط الخارجية والصعوبات الداخلية، نجحت الصين في تحقيق الأهداف الرئيسية المحددة لعام 2023 وشهدت انتعاشا وتحسنا اقتصاديا.

كما حذر كانغ من أن النمو الاقتصادي لا يزال يواجه بعض الصعوبات والتحديات حيث أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيدا وشدة مع زيادة عوامل عدم اليقين.

وذكرت الهيئة أنه في الربع الرابع من العام الماضي، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي، ونما بنسبة 1 في المائة على أساس ربعي.

استثمارات الصين في الأصول الثابتة ينمو 3% خلال 2023

وأضافت البيانات أن الناتج الصناعي الصيني ذا القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في عام 2023.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي.

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