توقيع عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة بمنطقة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 07:15 مساءً - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية، وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب بمنطقتي حمامة غرب ورودرين الواقعتين بإمتياز ابومروات فى مساحة حوالى 58 كيلو متر مربع.

شارك في التوقيع كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وتونو فاك المدير التنفيذى لشركة أتون مايننج.

كما شهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة AKH GOLD الإنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتى بئر أسل و جبل الميت بالصحراء الشرقية و ذلك فى اطار توسع الشركة الإنجليزية في الاستثمار في البحث عن الذهب في مصر، بعد فوزها بعدد من المناطق فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

وقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان وجيرارد دى هيرت المدير التنفيذى للشركة الإنجليزية.

وأكد الملا عقب التوقيع أن الإصلاحات التى تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصرى ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشدداً على أهمية الاسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج ايجابية.

فيما أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثمارى الإيجابي بعد الإصلاحات التى شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار، مؤكدين على بذل الجهود للاسراع بضخ الاستثمارات والانطلاق بالأنشطة.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور أيمن ابراهيم رئيس الادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية.