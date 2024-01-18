مبيعات التجزئة الأمريكية تفوق التوقعات في ديسمبر

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يناير 2024 09:14 صباحاً - – ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر بفضل زيادة مشتريات السيارات وعرض تجار البيع بالتجزئة خصومات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6% الشهر الماضي. ولم تُراجع بيانات نوفمبر لتظهر فيها ارتفاع المبيعات 0.3% كما ذكرت تقارير سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. ويغلب على مبيعات التجزئة السلع ولا تُعدل وفقا للتضخم.

وواصلت الأسر الإنفاق بوتيرة جيدة بفضل سوق عمل قوية نسبيا. وتباطأ الإنفاق مقارنة بالمعدل السريع المسجل في الربع الثالث، لكنه كان كافيا للحيلولة دون ركود كان يُخشى منه كثيرا.

ومع توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة هذا العام، يشعر معظم الاقتصاديين بالثقة من أن الاقتصاد سيتفادى الانكماش.

ورفع البنك المركزي المصري الأمريكي سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50%.