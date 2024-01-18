مال وأعمال

مبيعات التجزئة الأمريكية تفوق التوقعات في ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة الأمريكية تفوق التوقعات في ديسمبر من قسم مال واعمال

Amer Group 01-2024
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يناير 2024 09:14 صباحاً - – ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر بفضل زيادة مشتريات السيارات وعرض تجار البيع بالتجزئة خصومات.

predco_adv_2021

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6% الشهر الماضي. ولم تُراجع بيانات نوفمبر لتظهر فيها ارتفاع المبيعات 0.3% كما ذكرت تقارير سابقا.

E-Bank

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. ويغلب على مبيعات التجزئة السلع ولا تُعدل وفقا للتضخم.

BonatMisr

وواصلت الأسر الإنفاق بوتيرة جيدة بفضل سوق عمل قوية نسبيا. وتباطأ الإنفاق مقارنة بالمعدل السريع المسجل في الربع الثالث، لكنه كان كافيا للحيلولة دون ركود كان يُخشى منه كثيرا.

HapiSalonWhite

ومع توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة هذا العام، يشعر معظم الاقتصاديين بالثقة من أن الاقتصاد سيتفادى الانكماش.

ورفع البنك المركزي المصري الأمريكي سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50%.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة الأمريكية تفوق التوقعات في ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا