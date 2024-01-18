سنتامين للتعدين: زيادة إنتاج منجم السكري 17% في 2023

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يناير 2024 05:13 مساءً - العربية نت _ قالت شركة سنتامين للتعدين اليوم الخميس، إن منجم السكري بمصر أنتج 128.127 ألف أوقية (أونصة) من الذهب في الربع الأخير من 2023 بزيادة17% على أساس سنوي، ليصل الإنتاج في 2023 بالكامل إلى 450.058 ألف أوقية.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن في بيان، إن ارتفاع الإنتاج في الربع الأخير من العام الماضي ترجع إلى زيادة مساهمة التعدين للخام تحت السطحي خلال الربع الأخير ومخزون الخام عالي الجودة من الربع السابق”.

وأضافت أن التوقعات الاسترشادية للإنتاج من السكري في 2024 تتراوح بين 470 إلى 500 ألف أوقية ما يمثل زيادة في الإنتاج السنوي مقارنة مع 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

الشركة حققت إيرادات بقيمة 265 مليون دولار في الربع الأخير من 2023

وقالت الشركة إنها حققت إيرادات بقيمة 265 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي من مبيعات للذهب بواقع 133.465 ألف أوقية بسعر محقق قدره 1983 دولارا للأوقية المباعة.

892 مليون دولار إيرادات من مبيعات الذهب العام الماضي

وأضافت أن إيرادات 2023 ككل بلغت 892 مليون دولار من مبيعات ذهب بلغت 456.625 ألف أوقية بمتوسط سعر محقق للذهب قدره 1948 دولارا للأوقية المباعة.

204 ملايين دولار قيمة النفقات الرأسمالية السنوية

وقالت الشركة إن النفقات الرأسمالية السنوية العام الماضي بلغت 204 ملايين دولار ما يقل عن توقعاتها الاسترشادية البالغة 272 مليون دولار.

الشركة تستهدف إنفاقا رأسماليا بقيمة 215 مليون دولار في 2024

وتستهدف الشركة إنفاقا رأسماليا بقيمة إجمالية 215 مليون دولار في 2024 منها 199 مليون دولار لمنجم السكري.

احتياطيات الشركة المؤكدة والمحتملة من المعادن زادت 3.5 مليون أوقية منذ 2020

وقالت إن احتياطيات المجموعة المؤكدة والمحتملة من المعادن زادت 3.5 مليون أوقية منذ 2020، وتجاوزت الهدف المعلن للشركة لعدة سنوات البالغ 3 ملايين أوقية، وذلك بفضل زيادة احتياطيات منجم السكري بمصر بنحو 1.6 مليون أوقية والإعلان عن احتياطي أولي في منجم دوروبو بساحل العاج يبلغ 1.9 مليون أوقية.

وفي 2021، حصلت سنتامين على امتياز مناطق استكشافية جديدة تضم 19 ترخيصا وتغطي أكثر من 3 آلاف كيلو متر مربع داخل الصحراء الشرقية بمصر وفقا لموقع الهيئة العامة للثروة المعدنية المصرية.