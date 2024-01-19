مصنع للأجهزة المنزلية في المنطقة الاقتصادية باستثمارات 12…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 يناير 2024 12:18 صباحاً - شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، مراسم تدشين حجر الأساس لمصنع فانوارد لتصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلات الحرارية المتنوعة داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا -مصر) بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يقام المصنع على مساحة 26 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 12 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 300 فرصة عمل 90% منها للعمالة مصرية، على أن تنتهي أعمال الإنشاء للمشروع خلال 9 أشهر، وقد تم تدشين حجر الأساس بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ويونغ تشونغمان رئيس شركة فانوارد، وليدلوف مدير عام شركة تيدا للتنمية.

وأوضح وليد جمال الدين خلال كلمته أن تدشين مشروع فانوارد اليوم هو دليل على تكامل الرؤى بين مصر والصين في مجالات التنمية الاقتصادية بما يحقق الإفادة لشعب البلدين، ووجه الشكر للمطور الصناعي (تيدا-مصر) على التعاون مع الهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات مما يسهم في تنمية المنطقة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات الصينية، خاصة بعد التوسعات الجديدة والتي تؤكد على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، كما أشار إلي أن مشروع فانوارد للأجهزة المنزلية يعد علامة فارقة جديدة تضيف إلى تكنولوجيا هذا المجال في مصر، وأكد على الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لمثل هذا النوع من المشروعات ليتمكن من النمو والتطور، كما أوضح أن عام 2023 شهد نجاحاً كبيراً للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية في ظل الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة والتي أدت إلي مزيد من التوسعات في المشروعات القائمة وعدد من المشروعات الجديدة، وأعلن خلال كلمته عن جولة ترويجية جديدة لجمهورية الصين خلال مايو المقبل، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة وفتح آفاق جديدة للتعاون.

من جانبه أعرب يونغ تشونغمان عن سعادته بوضع حجر أساس مشروع فانوارد في أرض مصر المفعمة بالأمل، وأشار إلى أنه تم التخطيط لهذا المشروع _الذي يقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس_ بعناية لرغبة الشركة في التوسع داخل مختلف الأسواق الدولية، وأوضح أن المشروع يستهدف بعد اكتمال مراحله إنتاج 500 ألف سخان مياه و 2 مليون قطعة جزئية سنوياً، كما وجه الشكر على الدعم الذي تلقته الشركة من المنطقة الاقتصادية ومن المطور الصناعي (تيدا – مصر) للبدء في المشروع، والذي جعل جميع الإجراءات تمر بسلاسة لتسريع وتيرة البدء في تنفيذ المشروع.

وفي السياق ذاته أوضح السيد ليدلوف إن إنشاء مصانع للشركات الصينية في مصر لا يعد خطوة لفتح أسواق عالمية جديدة للشركات فحسب، وإنما هو جزء أساسي من تفعيل مبادرة الحزام والطريق، وأكد على أن التعاون مع المنطقة الاقتصادية يعد معياراً ممثلاً للتعاون المشترك ضمن المبادرة، كما أشار إلى أن شركة (تيدا – مصر) باعتبارها أحد المطورين الصناعيين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها التزام بتعزيز التنمية السريعة للاقتصاد الإقليمي، وتشجيع الشركات الصينية على الانتقال إلى العالمية، وخلق بيئة أعمال من الدرجة الأولى.

والجدير بالذكر أن الزيارة الترويجية الأخيرة للمنطقة الاقتصادية لدولة الصين خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023 شهدت إبرام اتفاقيات تشمل 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على مساحة 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.