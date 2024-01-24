قطر تؤجل شحنات غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بسبب هجمات البحر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 03:18 مساءً - بلومبرج _ ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الأربعاء، أن قطر تؤجل بعض الشحنات إلى أوروبا بسبب الصراع في البحر الأحمر الذي يؤدي إلى زيادة فترات النقل.

ونقل التقرير عن تجار مطلعين على الأمر قولهم، إن قطر أبلغت بعض المشترين الأوروبيين بالتأخير وإعادة جدولة الشحنات.

تحويل مسار 6 شحنات متجهة إلى أوروبا نحو طريق رأس الرجاء الصالح

وأضاف التقرير، أن التجار قالوا إن قطر تعدل وتعيد ترتيب الإمدادات العالمية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتحول عمليات التسليم من أماكن أخرى وتبادل بشحنات متاحة بالقرب من أوروبا، نقلاً عن وكالة “”.

وأشار التقرير، وفقا لبيانات تتبع سفن جمعتها بلومبرج، إلى أن قطر حولت مسار ما لا يقل عن 6 شحنات متجهة إلى أوروبا إلى طريق رأس الرجاء الصالح منذ 15 يناير بدلا من المسار الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وقال التقرير إن الدوحة لم تخفض صادراتها على الرغم من أن بعض الشحنات تستغرق وقتا أطول للوصول إلى وجهاتها.