مال وأعمال

ارتفاع تكلفة شحن الوقود إلى آسيا 182% بسبب هجمات البحر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع تكلفة شحن الوقود إلى آسيا 182% بسبب هجمات البحر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 03:18 مساءً - العربية نت _ تضاعفت أسعار خدمة النقل بالسفن التي تحمل الوقود من الشرق الأوسط إلى آسيا بنحو ثلاث مرات وسط استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لتصل إلى 83 ألف دولار يومياً أي بزيادة قدرها 182% منذ الثاني عشر من يناير.

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وتنقل هذه السفن النافتا في معظم الأوقات وهو منتج نفطي يستخدم في صناعة البنزين والبلاستيك.

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يذكر أن معظم شركات الشحن العالمية بما فيها ميرسك وهاباج لويد باتت تعيد توجيه سفنها حول إفريقيا من قناة السويس.

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وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن في البحر الأحمر منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يمر عبره نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية.

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وتسببت هجمات الحوثيين في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والإفريقية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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