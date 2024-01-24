المغرب: 6 مليارات دولار استثمارات الطاقة المتجددة بقدرة 4.6…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 10:16 مساءً - العربية نت – قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي؛ إن بلادها راكمت قدرة إجمالية من الطاقات المتجددة بلغت 4.6 جيجاوات، منها الطاقة الشمسية التي توفر 852 ميجاوات باستثمار 30 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وأضافت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت أمس الثلاثاء، أن المغرب استثمر ما يقارب 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاقة الاستراتيجية الطاقية الوطنية في سنة 2009.

وذكرت الوزيرة بنعلي، أنه تم تطوير أكثر من 50% من مشاريع الطاقة الريحية من طرف القطاع الخاص.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بالتعاون مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية بـ9.6 جيجاوات الى حدود 2027 باستثمار 75 مليار درهم (7.6 مليار دولار).