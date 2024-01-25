نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تغير مسار سفينتين تنقلان بضائع للحكومة الأمريكية بعيدا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يناير 2024 08:14 مساءً - العربية نت _ استدارت سفينتا حاويات تابعتين لشركة ميرسك العالمية، كانتا تنقلان بضائع حكومية أمريكية إلى جنوب البحر الأحمر، بعد أن اعترضت مرافقة بحرية هجمات قريبة.

وقالت شركة ميرسك في بيان إن الهجمات الفاشلة وقعت بينما كانت البحرية الأمريكية ترافق السفن يوم الأربعاء.

وأوقفت شركة الشحن الدنماركية العملاقة على الفور عمليات العبور في المنطقة لجميع الشركات التابعة لها، بما في ذلك الشركة التي تسيطر على الشركتين اللتين ترفعان العلم الأميركي.

وقال الحوثيون في اليمن إنهم سيستهدفون السفن ذات المصالح الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، وفقاً لما نقلته “بلومبرج”.

وكشفت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني أن السفينتين “ميرسك ديترويت”، و”ميرسك تشيسابيك” كان من المقرر أن تعبرا عبر مضيق باب المندب. الممر المائي عبارة عن نقطة اختناق بحري ضيقة تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس شمالاً.

وقالت: “أثناء الطريق، أبلغت كلتا السفينتين عن رؤية انفجارات قريبة، كما اعترضت مرافقة البحرية الأميركية عدة مقذوفات”. “الطاقم والسفينة والبضائع بخير ولم يصابوا بأذى”.

وأضاف ميرسك أن البحرية الأمريكية أعادت السفينتين ورافقتهما إلى خليج عدن. يتم تشغيل السفينتين من قبل شركة ميرسك لاين المحدودة، وهي شركة أمريكية تابعة للشركة الدنماركية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن “الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة ميرسك ديترويت”. وأضافت أن أحد الصواريخ سقط في البحر بينما أسقطت المدمرة الأمريكية “يو إس إس جرافلي” الصواريخ الموجهة الصاروخين الآخرين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

في المقابل، أصدر الحوثيون بيانا قال فيه إنهم سجلوا “إصابة مباشرة على سفينة أمريكية” خلال اشتباك استمر أكثر من ساعتين بين “عدد من السفن الحربية الأمريكية” التي كانت “تحمي سفينتين تجاريتين أمريكيتين”.

وفي وقت سابق من شهر يناير، قالت الشركة إنها ستتجنب المنطقة “في المستقبل المنظور” بسبب مدى خطورتها. لكن السفن التي تديرها الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة لم تكن مشمولة بهذه السياسة حتى الآن.

وقالت ميرسك إن السفن تحمل بضائع تابعة لوزارة الدفاع ووزارة النقل ووكالات حكومية أمريكية أخرى، وبالتالي “تتمتع بحماية البحرية الأمريكية للمرور عبر المضيق”.

تقوم شركة الشحن العملاقة الآن بتعليق عمليات النقل في المنطقة لجميع الشركات التابعة لها، بما في ذلك تلك التي تديرها شركة ميرسك لاين المحدودة، حتى إشعار آخر وتقوم “بتطوير حالات الطوارئ في الشبكة”.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن السفن التي تحمل علمها يجب أن تبتعد عن جنوب البحر الأحمر حتى إشعار آخر، على الرغم من أن قرار الإبحار يقع على عاتق الشركات الفردية.