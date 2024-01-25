بي.إتش.بي الأسترالية تحول مسار جميع شحناتها إلى أوروبا بسبب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يناير 2024 09:14 مساءً - – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، أن مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة (بي.إتش.بي) تحول مسار جميع شحناتها تقريبا من آسيا إلى أوروبا بعيدا عن البحر الأحمر في ظل الهجمات هناك.

وتضاعفت أسعار خدمة النقل بالسفن التي تحمل الوقود من الشرق الأوسط إلى آسيا بنحو ثلاث مرات وسط استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لتصل إلى 83 ألف دولار يومياً أي بزيادة قدرها 182% منذ الثاني عشر من يناير.

وتنقل هذه السفن النافتا في معظم الأوقات وهو منتج نفطي يستخدم في صناعة البنزين والبلاستيك.

يذكر أن معظم شركات الشحن العالمية بما فيها ميرسك وهاباج لويد باتت تعيد توجيه سفنها حول إفريقيا من قناة السويس.

وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يمر عبره نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والإفريقية.