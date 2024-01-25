مال وأعمال

بي.إتش.بي الأسترالية تحول مسار جميع شحناتها إلى أوروبا بسبب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي.إتش.بي الأسترالية تحول مسار جميع شحناتها إلى أوروبا بسبب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يناير 2024 09:14 مساءً - – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، أن مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة (بي.إتش.بي) تحول مسار جميع شحناتها تقريبا من آسيا إلى أوروبا بعيدا عن البحر الأحمر في ظل الهجمات هناك.

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وتضاعفت أسعار خدمة النقل بالسفن التي تحمل الوقود من الشرق الأوسط إلى آسيا بنحو ثلاث مرات وسط استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لتصل إلى 83 ألف دولار يومياً أي بزيادة قدرها 182% منذ الثاني عشر من يناير.

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وتنقل هذه السفن النافتا في معظم الأوقات وهو منتج نفطي يستخدم في صناعة البنزين والبلاستيك.

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يذكر أن معظم شركات الشحن العالمية بما فيها ميرسك وهاباج لويد باتت تعيد توجيه سفنها حول إفريقيا من قناة السويس.

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وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يمر عبره نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والإفريقية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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