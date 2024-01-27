انت الأن تتابع خبر ضربة موجعة للجنيه.. سعر الدولار الامريكي في السوق الموازي في مصر اليوم يزلزل الاسواق في بداية التعاملات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من التجار والمستثمرين بالسؤال عن كم سعر الدولار في السوق الموازي في مصر، حيث يتابع العديد من الافراد اسعار العملات الاجنبية بشكل يومي، حيث يعد هذا الموضوع من اكثر المواضيع بحثا علي جوجل، اليكم من خلال موقعنا سننقل لكم كافة التفاصيل.

سعر الدولار في السوق الموازي في مصر

وبناء علي عمليات البحث حول سعر الدولار في السوق الموازي في مصر، اليكم اسعار الدولار والذي سجل كالاتي:



سعر 1 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 61.3 جنيه مصري

سعر 5 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 306.7 جنيه مصري



سعر 10 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 613.4 جنيه مصري

سعر 25 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 1,533.5 جنيه مصري



سعر 50 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 3,067.0 جنيه مصري

سعر 100 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 6,134.0 جنيه مصري



سعر 500 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 30,670.0 جنيه مصري

سعر1000 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 61,340.0 جنيه مصري



سعر5000 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 306,700.0 جنيه مصري

سعر 10000 دولار أمريكي بالسوق الموازية بنحو 613,400.0 جنيه مصري



سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي بنحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك مصر ايران للتنمية بنحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية الي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك المشرق الي 18.07جنيه للشراء، 18.17 جنيه للبيع



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الي 30.9 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الكويت الوطني الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

وسجل سعر الدولار امام الجنيه المصري في المصرف المتحد الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع



سعر الدولارالامريكي في بنك الإسكندرية

سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم



وسجل سعر الدولار امام الجنيه المصري في المصرف المتحد الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولارالامريكي في بنك الإسكندرية



سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع